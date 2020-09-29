Контрактов на 700 млн долларов подписано на Форуме регионов Беларуси и России

По итогам VII Форума регионов Беларуси и России подписано порядка 70 соглашений о сотрудничестве Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По итогам VII Форума регионов Беларуси и России подписано порядка 70 соглашений о сотрудничестве и деловых контрактов на 700 млн долларов. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, подводя итоги Форума.

- Мы искренне признательны российским коллегам и друзьям за участие в работе Форума и ту поддержку, которую они высказали в адрес Беларуси, - отметил Головченко. - В проекте итогового документа нашего мероприятия отражены намерения двух стран противодействовать попыткам переоценки итогов Великой Отечественной войны, а также манипуляциям с использованием так называемой постправды. Минск и Москва вместе будут работать над безопасностью общих границ и патриотическим воспитанием молодежи.

Важной частью Форума стали переговоры между белорусскими и российскими предприятиями. Делегации из регионов России побывали в Беларуси накануне Форума и продолжают здесь работать. Итогом этой работы стали подписанные контракты более чем на 700 млн долларов.

- Наши страны имеют огромный потенциал для развития двусторонних связей, - подчеркнул Головченко. - Президенты делают особый акцент на связи регионов, что делает Форум еще более значимым.

Отметим, что следующий Форум регионов состоится в 2021 году в России.

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