Кремль отреагировал на встречу Макрона с Тихановской в Литве

Российские власти охарактеризовали встречу Макрона с Тихановской, как общение политика с белорусской гражданкой. Фото: Telegram "Пул Первой".

Ранее «Комсомолка» уже сообщала, что во вторник, 29 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Литве со Светланой Тихановской, экс-кандидатом в президенты Беларуси.

О том, как на эту встречу отреагировали в Кремле, сообщило ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера.

Так, Песков заметил, что, по всей видимости, Макрон поддерживает Тихановскую. Но в России эту встречу оценивают только лишь как встречу французского политика с белорусской гражданкой.

- Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. На данный момент другой оценки от нас быть не может. Это право и президента Франции, и данной гражданки Беларуси. Мы уважаем права - и его, и ее, - подчеркнул Песков, комментируя вильнюсскую встречу.

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