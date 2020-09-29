Глава Службы внешней разведки РФ: ЦРУ и Пентагон готовили резонансную провокацию в Беларуси

Разведка России получила информацию о подготовке Вашингтоном белорусских протестов. Фото: ТАСС.
О том, что внешняя разведка России получила информацию о готовящейся провокации в Беларуси, пишет ТАСС со ссылкой на Сергея Нарышкина, главу российского ведомства.
Так, в доступе СВР появилась информация о том, что ЦРУ и Пентагон участвовали в подготовке белорусских протестов.
- Властями США используются самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Беларуси. Работая с белорусской оппозицией, американцы смещают фокус общественного внимания на повышение активности ее силового крыла из числа радикальных националистов. Кроме того, в Госдепартаменте развернули работу, подключая к протестам экстремистских элементов, - пояснил Нарышкин.
Еще в своем заявлении глава СВР заметил, что Вашингтон стремится втянуть в антиправительственные акции в Беларуси также и католическую общину страны. Резюмируя, Нарышкин уточнил, что недавно им получены данные о готовящейся резонансной провокации в Беларуси. Какого именно характера данная провокация, не уточняется.
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