МИД Беларуси - о встрече Тихановской и Макрона: «Создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность»

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Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз прокомментировал встречу экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и президента Франции Эмманюэля Макрона. Его ответ опубликован на официальном сайте ведомства.

Анатолий Глаз отметил, что поездка Макрона в Вильнюс не удивляет:

- В принципе, создается стойкое ощущение, что в Литве появилась новая достопримечательность, которую всем обязательно навязывают для посещения. С профессиональной точки зрения скажу, что не нужно тешить себя иллюзиями. Некие поспешные контакты со странными субъектами не имеют и не будут иметь никакого практического смысла. В дипломатии достаточно всеми признаваемых цивилизованных инструментов, с помощью которых можно вести диалог и отстаивать интересы. Эти инструменты гораздо эффективнее, нежели попытки грубого давления и навязывания своей воли соседу, - считает представитель ведомства.

Пресс-секретарь отметил, что внешняя политика Беларуси всегда основывалась на международном праве и логичных принципах: интересы государства, бизнеса, торговли, безопасности и т. д.

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