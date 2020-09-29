В Гродно второе ДТП с общественным транспортом за день: столкнулись троллейбус и две легковушки

После столкновения с "Фиатом" «Митсубиси» отбросило на троллейбус. Фото: ГАИ Гродно.

Роковой день для общественного транспорта - 29 сентября - в Гродно. «Комсомолка» уже сообщала о том, что в областном центре автобус с пассажирами столкнулся со столбом - водитель потерял сознание прямо за рулем.

Однако позже в Гродно произошла еще одна авария с участием общественного транспорта. Подробности пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома написала на странице ВКонтакте.

Авария случилась примерно в 11.00 на гродненской улице Тавлая. В ДТП попали сразу три транспортных средства - троллейбус и две легковушки.

По предварительной информации, авария произошла по вине 30-летнего водителя «Митсубиси». Двигаясь от улицы Курчатова в правой полосе, водитель увидел, что начинает движение от остановки троллейбус, и решил перестроиться в левую полосу.

- В тот же момент в полосе был «Фиат», который собирался повернуть налево. Другое ТС водитель «Митсубиси» не заметил и совершил столкновение. От удара «Фиат» развернуло, а «Митсубиси» отбросило на троллейбус, - пояснили в ГАИ.

В ДТП пострадала 25-летняя водитель «Фиата», ее госпитализировали на скорой. Проводится проверка.

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