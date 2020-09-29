МИД Беларуси вводит ответные ограничительные меры против стран Балтии

1 сентября стало известно, что Литва, Латвия и Эстония вводят санкции в отношении Александра Лукашенко и белорусских чиновников Фото: Оксана БРОВАЧ

29 сентября в МИД Беларуси прокомментировали встречу Светланы Тихановской и Эмманюэля Макрона, а также заявили об ответном симметричном введении санкций против стран Балтии.

Пресс-секретарь ведомства Анатолий Глаз отметил, что внешняя политика Беларуси всегда базировалась на международном праве и логичных принципах: интересы государства, бизнеса, инфраструктуры и т. д. И «глубокий, критически мыслящий исследователь нашей независимой внешней политики подтвердит, что она также основана на ценностях, связанных с принципами международного права».

- На этом фоне нам, например, сложно комментировать алогичные эмоциональные телодвижения, порой граничащие с истерикой, наших балтийских соседей. Расширили санкционные списки… Что ж, с сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран, - заявил Анатолий Глаз.

По словам представителя ведомства, это «нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей». Беларусь и дальше будет отвечать на подобные меры, но никогда не будет сама инициировать их.

- И кто от этого выиграет? Может быть, лично Линкявичус (министр иностранных дел Литвы. - Ред.), которому надо сделать все, чтобы его заметили перед приближающимися выборами. На его зарплату это точно не повлияет, в отличие от доходов литовских бизнесменов и налогоплательщиков, которые связаны совместными проектами, сделками и инвестициями с соседней страной, - отметил Анатолий Глаз. Также он добавил, что только за 2019 год Литву посетило около 600 тысяч белорусов. Наши граждане оставили там почти 1 миллиард евро.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Литва, Латвия и Эстония ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников. В черный список попали представители ЦИК, силовики, глава Администрации президента и его заместители. Этим решением они показывают, что «относятся с полной серьезностью к нарушениям прав человека в Беларуси».

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