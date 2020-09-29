На 2021-2023 годы в Беларуси утверждены нормы расходов на жилищно-коммунальные услуги

В постановлении также прописаны нормы расходов на техническое обслуживание жилого дома, обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание лифтов Фото: Павел МАРТИНЧИК

На 2021-2023 годы утверждены нормы и нормативы расходов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси. Предусмотрено это постановлением Министерством жилищно-коммунального хозяйства от 11 сентября 2020 года №16, которое официально опубликовал Национальный правовой интернет-портал 28 сентября.

По этому документу для организаций, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда и(или) предоставляют жилищно-коммунальные услуги, кроме организаций системы Минэнерго, определены нормы накладных расходов. Таким образом, на собственное холодное водоснабжение эта норма на 2021 год определена размером не более BYN0,1663 на 1 м3 проданной воды, на 2022 год - не более BYN0,1741 и на 2023 год - не более BYN0,1822. За собственное водоотведение (канализацию) определены следующие нормативы расходов: не более BYN0,1271 на 1 м3 отведенных стоков в канализацию в 2021 году, не более BYN0,1331 в 2022 году и не более BYN0,1393 в 2023 году. За собственное теплоснабжение и горячее водоснабжение в 2021 году норма расходов составит не более BYN9,7811 на 1 гигакалорию проданной тепловой энергии, в 2022 году - не более BYN10,2408 и в оставшемся году - не более BYN10,7221. В постановлении также прописаны нормы расходов на техническое обслуживание жилого дома, обращение с твердыми коммунальными отходами и техобслуживание лифтов.

Определено также, что нормативы технологических потерь тепловой энергии должны составлять не более 9,8% на 2021 год, 9,6% на 2022 год и 9,4% на 2023 год. А нормы потерь и неучтенных расходов воды будут не более 12%.

Постановление вступило в силу после официального опубликования.