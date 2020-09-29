Водитель выбросил собаку из машины на МКАД: питомец умер, а перед смертью пытался догнать авто хозяина

Скриншот видео

28 сентября на Минской кольцевой автодороге погибла собака с ошейником. Агентство «Минск-Новости» со ссылкой на видеоролик очевидца передает, что водитель попросту выбросил питомца из машины и уехал восвояси.

На видео, снятом на видеорегистратор, понятно, как водитель черного внедорожника оставляет зверя на обочине МКАД в районе Чижовки. Исходя из слов автора ролика, в боковое зеркало было видно, как мужчина закрыл двери машины и уехал. Брошенная собака пыталась догнать автомобиль, а потом пропала из поля зрения.

Через 40 минут очевидец этого поступка ехал в обратном направлении. К сожалению, на дороге рядом с отбойником лежала та самая собака с ошейником – она была уже мертва. Скорее всего, ее сбила одна из проезжающих машин.

Произошедшим уже заинтересовались правоохранители. Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила:

- Информация зафиксирована, по данному факту будут проведены проверка и разбирательство.

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