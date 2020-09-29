Мининформ приостанавливает на три месяца выпуск издания tut.by

С 7 августа по 15 сентября Мининформом было вынесено четыре письменных предупреждения ресурсу tut.by, в связи с нарушением статей 4 и 49 Закона о СМИ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С 1 октября Министерство информации останавливает выпуск сетевого издания tut.by. 29 сентября соответствующий приказ подписал министр информации Игорь Луцкий, сообщают на сайте Мининформа.

В документе отмечается, что Мининформ может приостановить выпуск СМИ сроком до 90 дней, если в суд был подан иск о прекращении его выпуска. Приказом предписывается приостановка выпуска сетевого издания tut.by с 1 октября по 30 декабря. Таким образом на этот период ресурс временно лишён статуса СМИ.

Решение об окончательном лишении tut.by статуса средства массовой информации рассмотрится в суде. 18 сентября Мининформ направил иск в Экономический суд. 8 октября пройдёт заседание.

С 7 августа по 15 сентября Мининформом было вынесено четыре письменных предупреждения ресурсу tut.by, в связи с нарушением статей 4 и 49 Закона о СМИ. Это и послужило основанием для лишения статуса средства массовой информации. Предупреждения не были обжалованы в судебном порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министерство информации вынесло второе предупреждение порталу tut.by

Из-за ошибки в статье про премии работникам госконтроля и органов финансовых расследований (подробности).