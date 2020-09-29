Адвокаты члена КС Максима Знака ходатайствуют об изменении меры пресечения

На свободе Максим Знак расследованию не препятствовал. Скрин видео: youtube-канал Виктор Бабарико

29 сентября адвокаты Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко сообщили, что подали ходатайство о том, чтобы члену президиума Координационного совета Максиму Знаку изменили меру пресечения с заключения под стражу под личное поручительство, - сообщает tut.by.

«Исходя из процессуального законодательства, заключение под стражу имеет целью избежать препятствования расследованию или уклонения от явки со стороны обвиняемого, но подобных действий Максимом Знаком не совершалось», - сообщает защита. Как говорят они сами, задержанный своими действиями демонстрирует обратное. Например, в конце августа он явился в Следственный комитет для допроса в качестве свидетеля даже без повестки. Знака вызвали по телефону, а в последнее время он всё время был в Минске. «То есть с его стороны поводов для заключения под стражу в принципе не допускалось», - подчёркивают юристы. Сторона защиты указала на то, что за время заключения адвоката многие заслуживающие доверия люди слали письменные обращения с ходатайством в Следственный комитет или передавали подобные ходатайства юристам о том, что готовы лично поручиться за арестованного.

Максим Знак был задержан 9 сентября. Позже ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». В знак протеста он объявлял голодовку.

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Адвокат сообщил, что уже сегодня Знак начал постепенно принимать пищу (подробности).

Милиция Минска не располагает информацией о задержании Максима Знака

«У ГУВД такой информации нет», - сказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич (подробности).