Житель столицы присвоил деньги, которые взял на организацию преступления

Дмитрий запросил за свои услуги $9 тыс, из которых восемь он передаст исполнителям, а тысячу потратит на расходы Фото: Архив "КП"

В начале августа сотрудниками ГУБОПиК МВД была получена оперативная информация, что 49-летний минчанин по имени Дмитрий, может быть причастен к мошенничеству в особо крупном размере, сообщает МВД.

Стало известно, что им было предложено 43-летнему Вадиму поучаствовать в наказании их общего знакомого – 43-летнего Алексея. В 2018 году он взял у Вадима $45 тыс за обещанные услуги, но их не выполнил.

Вадиму Дмитрий предложил обратиться к «бригаде» из Российской Федерации, у которой будет возможность выловить должника в России, когда он туда поедет и жестоко его избить.

Дмитрий запросил за свои услуги $9 тыс, из которых восемь он передаст исполнителям, а тысячу потратит на расходы.

Сразу же после получения денег от заказчика Дмитрий был задержан. Позже стало известно, что выполнять условия договора «организатор» не собирался. Он просто хотел забрать наличность себе.

С начала 1989 года подозреваемый постоянно был привлечён за уголовные преступления. В частности, он промышлял угоном авто, обворовыванием квартир, грабежами. Прославился он и вооружённым разбоем в милицейской форме.

В отношении задержанного УСК по Минску возбудило уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Сейчас он арестован.

Его причастность к остальным преступлениям проверяется. Другим участникам этой истории даётся юридическая оценка.

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