Ещё один тёплый денёк. 30 сентября в Беларуси ожидается до +19°С

В среду, 30 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода Фото: Павел МАРТИНЧИК

30 сентября в Беларуси ожидается до 19 градусов тепла ожидается, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Министерства природы.

В среду, 30 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода. По югу Беларуси преимущественно пройдут кратковременные дожди, некоторые районы всколыхнут грозы. Ночью и утром в некоторых местах возможны проявления слабого тумана. Ветер будет дуть с востока и северо-востока 5-10 метров в секунду, в некоторых районах днем порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7… +13 градусов. Днем - +13… +19.

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