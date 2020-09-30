Власти Великобритании и Канады ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще шести чиновников

Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко, его сына Виктора и еще шести чиновников. Фото: Фото: Павел МАРТИНЧИК

Власти Великобритании и Канады 29 сентября ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще шести чиновников за нарушение прав человека. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Великобритания и Канада дали четкий сигнал. Мы заявляем, что режим Лукашенко ответственен за ряд нарушений прав человека в отношении народа, СМИ и оппозиции Беларуси после состоявшихся 9 августа выборов. Несмотря на то, что со стороны международного сообщества звучали просьбы о том, чтобы начать диалог, Лукашенко их проигнорировали и решил лишь усилить применяемое насилие, - говорится в пресс-релизе Великобритании.

В списке тех, кого затронут санкции, оказались: глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, замминистра внутренних дел и начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, замглавы МВД Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Санкции подразумевают запрет на въезд, а также замораживание активов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Страны Балтии ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников.

В списке невъездных - старший сын президента, представители ЦИК, силовики. (подробности)

Макрон и Науседа призвали Евросоюз как можно скорее ввести санкции в отношении Беларуси.

Президент Франции добавил, что необходимо услышать белорусский народ, который стремится к свободе. (подробности)