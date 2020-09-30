Глава МИД Германии: Лукашенко отверг все наши предложения о диалоге

Германия заявила, что Лукашенко отказался от диалога и продолжает идти по пути насилия. Фото: ТАСС

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маасс на общеполитических дебатах Генасамблеи ООН, которые прошли 29 сентября, заявил, что Александр Лукашенко отверг все предложения о диалоге и он продолжает идти по пути применения насилия и подавления протестов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Мы не один раз призывали Лукашенко поддержать диалог, который был бы организован при посредничестве ОБСЕ. Но он отверг все наши предложения. Лукашенко и дальше продолжать идти по пути применения насилия в отношении мирных граждан и подавления протестов. Все это должно иметь последствия, если мы с серьезностью относимся к международным соглашениям и ценностям, - заявил Маас.

По его словам, на данном этапе Евросоюз уже готовит свой ответ Лукашенко.

Напомним, что Германия назвала нелегитимной инаугурацию Александра Лукашенко, которая состоялась во Дворце Независимости 23 сентября.

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