Комитет госконтроля: Литовская компания не доплатила в белорусский бюджет более 2,9 млн рублей налогов

В Комитете госконтроля рассказали, что литовская компания не доплатила в бюджет Беларуси более 2,9 млн рублей налогов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля сообщили, что литовская компания не доплатила в бюджет Беларуси более 2,9 миллиона рублей налогов. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

- В Минске было постоянное место деятельности зарегистрированной в Литве компании, через которое она на протяжении всего 2019 года проводила свою предпринимательскую деятельность - реализовывала цветные металлы. А это подразумевает и регулярную выплату налогов в бюджет Беларуси. В 2019 году литовская компания заработала более 9,2 миллиона рублей выручки. Сумма налогов, которые не были уплачены в бюджет, составила более 2,9 миллиона рублей, - говорится на сайте Комитета государственного контроля.

Управлением ДФР КГК было возбуждено уголовное дело по статье "неуплата налогов в особо крупном размере".

Сотрудниками была изъята компьютерная техника, различные носители информации, документы бухгалтерии, а также печати и средства управления счетом зарубежной компании, которые смогу подтвердить преступную деятельность подозреваемых.

С целью возмещения ущерба, который был причинен стране, наложен арест на два автомобиля и пять объектов недвижимости подозреваемых.

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