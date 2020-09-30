В Гродно водитель отвлекся от управления автомобилем, съехал в кювет и врезался в деревья. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Гродно 23-летний водитель отвлекся от управления автомобилем, съехал в кювет и врезался в деревья. Об этом рассказали в официальной группе ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Инцидент произошел 28 сентября, в воскресенье. Водитель автомобиля «Мазда» ехал со стороны улицы Отечественной в направлении Индурского шоссе. В какой-то момент молодой человек отвлекся, съехал на обочину и врезался в деревья, - пояснили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Водителя увезли в больницу. У него в результате ДТП ушибы позвоночника, грудной клетки и сломана кисть.

В ходе проверки устанавливаются причины случившегося.

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