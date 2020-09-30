В Гомеле задержали двоих подростков, которые наносили на фасады зданий информацию о продаже наркотиков

В Гомеле задержали подростков, которые наносили на фасады зданий информацию о продаже наркотиков. Фото: УВД Гомельского облисполкома

В Гомеле 25 сентября сотрудники милиции задержали двоих подростков, которые наносили на фасады зданий информацию о продаже наркотиков. Об этом сообщили на официальном сайте УВД Гомельского облисполкома.

- Один из юношей рассказал, что в социальных сетях он увидел предложение о работе. Он перешел по указанной ссылке и попал на страницу пользователя, с которым и вступил в переписку. Работодатель не скрывал, что занимается рекламой наркотиков, а торговой сети нужны были люди, которые будут наносить информацию на фасады зданий. Юношу это не смутило, и он забрал необходимый для работы трафарет и баллончики с черной краской в том месте, которое было указано в переписке, - пояснили в УВД Гомельского облисполкома.

По словам сотрудников милиции, молодой человек данную подработку предложил еще и своему знакомому.

- Молодые люди ночью выезжали в различные районы Гомеля. Один держал трафарет, а второй распылял краску. Итог работы ребята фотографировали и отправляли в сообщениях. За две ночных прогулки парни получали по 60 рублей, - сообщили в ведомстве.

И добавили, что деньги подростки потратили на свои личные нужды, а своим родителям, когда те интересовались, куда они уходят ночью, говорили, что расклеивают объявления о фирме, которая занимается производством дверей.

В отношении молодых людей составлены протоколы об административных нарушениях. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере до 25 базовых величин.