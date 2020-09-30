Блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей до ноября

Тихановскому продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Фото: ex-press.by

Блогеру Сергею Тихановскому продлили еще на два месяца срок ареста. Он будет находиться под стражей до конца ноября. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Данная информация стала известна во вторник, 29 сентября. К слову, судебное заседание не проводилось.

Напомним, что Сергей Тихановский был задержан 29 мая в Гродно на пикете в поддержку Светланы Тихановской. А на следующий день его привезли в Минск на Окрестина.

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