За участие в маршах протеста задержали баскетболистку Елену Левченко

В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что спортсменка задержана "за совершение административного правонарушения". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Известную белорусскую баскетболистку 30 сентября задержали и доставили в Ленинское РУВД. Друзья спортсменки говорят, она успела позвонить своему адвокату Михаилу Кирилюку и сообщить, что ее задержали за участием в несанкционированных митингах.

«Сегодня утром Елена Левченко позвонила адвокату Михаилу Кирилюку и сообщила, что ее задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию (есть официальные документы) и везут в Ленинское РУВД в связи с участием в незаконных массовых мероприятиях, - говорится в заявлении Свободного объединения спортсменов. - РУВД пока факт нахождения Левченко адвокату не подтвердило. О дате и времени суда пока не известно, но он не должен быть позднее чем через 72 часа».

Напомним, Елена Левченко состояла в Свободном объединении спортсменов и активно выступала против насилия в стране. Мы обратились за пояснением в ГУВД Мингорисполкома, где подтвердили, что спортсменка задержана "за совершение административного правонарушения". Как сообщает портал tut.by, Елена находится на Окрестина, адвоката к ней отказался впустить не представившийся сотрудник СИЗО "из-за коронавируса". Спортсменку будут судить сегодня в 12-00 в суде Ленинского района, заседание будет открытым. Сначала заседание объявили в 12-30, но затем время перенесли на 12-00, за пару минут до начала.

Прокомментировали произошедшее многие коллеги баскетболистки и Светлана Тихановская.

- Беларусские спортсмены всегда были гордостью нашей страны. И режим привык считать их одним из своих главных активов. Спорт интересовал его больше, чем культура, образование и даже экономика, - говорит Тихановская в своем телеграм-канале. - Но посмотрите, что происходит сейчас: режим ослаб настолько, что даже спортсменов стал прессовать за выражение своего мнения. И люди больше не хотят выступать и зарабатывать победы в копилку такой власти, которая выбрасывает их голоса, избивает, лишает регалий за проявление гражданской позиции. Задержание Елены Левченко – очередная попытка расколоть наши силы. Но я вижу реакцию коллег Елены: все они готовы стоять стеной за себя, за неё, за новую Беларусь. Солидарность – это то, что с каждым днём приближает нас к победе.