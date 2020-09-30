Суд оправдал портал «Медиа-Полесье» по делу о публикации о Светлане Тихановской, которая несла «угрозу нацбезопаности»

Суд оправдал портал «Медиа-Полесье» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Суд прекратил административное дело в отношении портала «Медиа-Полесье» за распространение информации, которая несла угрозу национальной безопасности. Данная информация размещена на портале «Медиа-Полесье».

Поводом для разбирательства послужила публикация «Учитель Тихановской: «Это она за мужем, как за декабристом, пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила». Заявление в милицию написала учитель Микашевичской средней школы №2, именно в ней училась Светлана Тихановская Инна Кухарева. Учитель потребовала опровергнуть информацию о том, что она не учила Тихановскую и ни о каких декабристах не говорила.

Во время подготовки публикации журналист портала поехал в Микашевичи, где пообщался со многими знакомыми Светланы. По ошибке автор приписал фразу, сказанную другим учителем, Кухаревой. Журналист подготовил к публикации опровержение с извинениями, но Кухарева решила обратиться в милицию.

В суде учитель рассказала о том, что подобной информации не давала. А статья порочит ее честь, достоинство и деловую репутацию.