Дождались: «Белавиа» с 30 сентября возобновила рейсы в Москву

"Белавиа" возобновляет рейсы в Москву Фото: Дарья ПУТЕЙКО

С 30 сентября «Белавиа» возобновила полеты в Москву. Самолеты будут летать один раз в неделю, по средам, в аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в БелТА.

- Данное решение было принято в соответствии с ограничениями, которые были установлены авиационными властями России, - прокомментировали в «Белавиа».

Вылет из Минска будет выполняться в 12.35, а из Москвы - в 14.45. Время полета - 1 час 20 минут.

Иностранным пассажирам, которые захотят улететь в Москву, необходимо при себе иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, которая была выдана не позднее чем за 72 часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От 177 долларов в одну сторону и свежий тест ПЦР на коронавирус: как улететь из Беларуси в Россию.

Попасть в Москву из Минска на самолете можно будет дважды в неделю и не раньше 26 сентября. (подробности)

Почему улететь в Москву из Минска так дорого? Три главных вопроса «Белавиа».

После пандемии цены на билеты выросли в несколько раз. (подробности)