Ангела Меркель выразила восхищение белорусками и подтвердила, что встретится со Светланой Тихановской

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не признает избрание Лукашенко президентом. Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Ангела Меркель 30 сентября во время дебатов в Бундестаге по федеральному бюджету на 2021 год заявила, что Германия не признает избрание Лукашенко президентом, сообщает «РИА Новости».

- Мы не признаем избрание президента Лукашенко. Мы призываем его вступить в диалог со своим народом без вмешательства Востока и Запада. Мы осуждаем то, что там каждодневно происходит, а именно - ликвидацию демократического процесса, насилие против оппозиции, - заявила Меркель.

Кроме того, канцлер подтвердила, что встретится со Светланой Тихановской.

- В ближайшее время я встречусь с оппозиционеркой Тихановской, - заявила Ангела Меркель и отметила, что восхищается мужеством женщин, которые выходят на улицы Беларуси. - Когда мы видим смелых женщин, которые выходят на улицу ради свободной от коррупции жизни, я могу сказать, что я только восхищаюсь этим.

Ранее агентство Reuters также сообщило, что Светлана Тихановская посетит Берлин 5 - 6 октября.