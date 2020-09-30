На саммите ЕС, который состоится 1 - 2 октября, обсудят ситуацию в Беларуси

Саммит ЕС пройдет 1-2 октября. Фото: pixabay.com

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите, который состоится 1 - 2 октября, обсудят ситуацию в Беларуси, конфликт в Нагорном Карабахе и инцидент с Алексеем Навальным. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- На саммите мы постараемся обсудить самые актуальные вопросы, которые требуют нашего внимания. Центральные из них - ситуация в Беларуси, конфликт в Нагорном Карабахе и инцидент с Алексеем Навальным, - написал глава Евросовета Шарль Мишель в письме в адрес лидеров стран сообщества.

Саммит ЕС должен был пройти 24 - 25 сентября, но был перенесен по причине подозрения на коронавирус у главы Евросовета.

Напомним, что 17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз ввести жесткие санкции. За принятие документа проголосовали 574 депутата.

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