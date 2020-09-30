The mother of Belarusian revolution. Нина Багинская появилась в итальянском Vogue

Снимки Нины Багинской для культового журнала сделал фотограф Иван Ревяко.

Фото Нины Багинской можно найти в веб-версии издания с подписью: The mother of Belarusian revolution. Сделал их для известного журнала фотограф Иван Ревяко. На своей странице в Инстаграм он вспоминает о разговоре с Ниной:

- Я пошутил, что она бабушка белорусской революции, а она сказала «глупасцi» и смущенно заулыбалась. А потом говорю: "Что бы вы сказали белорусам, если бы знали, что вас услышат все?" Она долго готовилась, долго думала.

"Я б дзве рэчы перадала. Першае - гэта што няможна быць шчаслівым, калі чалавек не вольны. За волю сваю змагацца трэба, за зямлю, за мову, за людзей нашых змагацца трэба. Зямля і людзі вольнымі павінны быць. І шчаслівымі. А другое - гэта прыроду нашу захоўваць трэба. Каб чыста было і добра. Мы ад прыроды пайшлі, мы яе і захоўваць належныя. І перадайце ў інтэрнэце, што я кахаю ўсiх".

Так вот, интернет, передаю вам, что она нас всех любит. И обнимает нас всех - маленькая, худенькая и такая сильная, бабушка всех беларусов - Ніна Багінская, - говорится в посте Ивана.