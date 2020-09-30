Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 сентября 2020 года: более 370 новых случаев коронавируса и еще 5 умерших

После лета в Беларуси снова начался рост заболеваемости коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство здравоохранения Беларуси рассказало о том, сколько людей в Беларуси заразились коронавирусом.

На среду, 30 сентября, ковид подтвердился еще у 371 человека. И общее число заболевших с начала пандемии составило в Беларуси 78 631 человек.

- На 30 сентября в общем выздоровели и были выписаны 74 525 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, - констатировали в Минздраве.

Таким образом за прошедшие сутки еще 205 человек вылечились от коронавируса и были выписаны домой.

Продолжают работать лаборатории, за сутки сделано еще 17 028 тестов на ковид. За весь период - около 1,86 миллиона исследований.

Также в Минздраве констатировали смерть еще 5 пациентов с коронавирусом. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 833 человека с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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