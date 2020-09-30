В Национальном аэропорту Минска обнаружили трех нарушителей. Кто эти люди?

В отношении нарушителей режима составляют административные протоколы, но могут и депортировать, если это иностранец. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Авиасообщение между странами, фактически замороженное во время пандемии COVID-19, начинает медленно восстанавливаться. Так, 30 сентября полетели первые рейсы «Белавиа» в Москву. Однако сообщение по многим другим направлениям все еще откладывается, количество рейсов, как говорится, на пальцах пересчитать можно. Но при этом в аэропорту не теряют бдительность, строго выявляя нарушителей режима, сообщило БелТА по информации ГПК.

На одного такого нарушителя в Нацаэропорту Минска составили административный протокол - забыл в паспорте бумажные деньги и передал документ сотруднику погранслужбы.

Другой нарушитель спокойствия - нетрезвый иностранец, который намеревался пройти погранконтроль без документов. На него также составили административный протокол.

- Еще произошел конфликт с мамой. Малыш раскапризничался по прилете, а женщина отказалась показывать пограничникам лицо ребенка, чтобы сверить с фото в паспорте. Несдержанной путешественнице вынесли предупреждение, - рассказали в Государственном пограничном комитете.

Необходимо помнить, что пересечение госграницы сопряжено с рядом правил и условий. Нарушение режима в пункте пропуска грозит административной ответственностью (Прим.: ст. 23.32 КоАП). Нарушителя могут наказать как штрафом до 50 базовых, так и депортировать, если это иностранец.