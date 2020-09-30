В Могилеве зав ювелирным магазином играла на бирже и украла из кассы 40 тысяч рублей, чтобы обналичить выигрыш

Заведующая ювелирным магазином воровала деньги из сейфа и из кассы и перечисляла их мошенникам-брокерам. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В пресс-службе Следственного комитета рассказали подробности уголовного дела в отношении 41-летней могилевчанки.

Жительница Могилева, работая заведующей в ювелирном магазине, увлеклась, как она думала, игрой на фондовой бирже. Играла на биржевой платформе женщина за свои средства, а в мае 2020 года, когда счетчик показал внушительную сумму, решила обналичить деньги. Тут и начались проблемы.

- Представители платформы указали подозреваемой, что снять деньги со счета она сможет только после оплаты подоходного налога. Денег у могилевчанки не было, и она решилась взять их из кассы ювелирного магазина, - пояснили в СК.

В течение месяца завмагом несколько раз влезала в наличность ювелирки, похищая деньги из сейфа и из кассы. Затем она вносила безналичные переводы по указанным «брокерами» счетам, как оказалось, - физлицам за границей.

- В итоге женщина так и не смогла обналичить якобы полученную на платформе прибыль. Общая сумма похищенных средств превысила 40 тысяч белорусских рублей, - констатировали правоохранители.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело, ее подозревают в хищениях через злоупотребление служебными полномочиями в особо крупном размере.

Следствие еще не завершено, но подозреваемая уже раскаялась и полностью компенсировала ущерб.

В СК напоминают:

- мошенники часто похищают денежные средства под видом торговли на финрынках;

- не стоит доверять обещаниям фантастически легкого и быстрого обогащения;

- прежде чем довериться какому-либо брокеру проверьте его надежность, например, по отзывам прежних клиентов.

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