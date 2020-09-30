Белорусские студенты 30 сентября устроили сидячие акции солидарности по всей стране

Студенты медуниверситета также присоединились к акции солидарности.

Студенты по всей стране 30 сентября проводят сидячие акции протеста во время большой перемены, сообщает студенческая инициативная группа в своем телеграм-канале. Учащиеся вузов сидят на приступках своих университетов в знак протеста задержаний на мирных акциях. Об акции было объявлено ранее, поэтому администрация некоторых университетов с утра затеяла ремонт ступенек и перекрыла подступы к университету. Так, например, в БГУ и БГЭУ перекрыли ступеньки у главного корпуса, но студенты просто пересели на другое крыльцо. Затем на территории БГЭУ, где проходит акция студентов, открыли шлагбаум и впустили синий бусик с неизвестными людьми в балаклавах. По сообщениям очевидцев, задержали троих студентов. А руководство БГУИР 30 сентября вдруг решило провести тестовую эвакуацию с МЧС.

Студенты БГУ устроили сидячие акции солидарности по всей стране.

К студентам, сидящим на ступеньках БГМУ, подошла женщина и начала их отчитывать. Она назвала студентов "тупыми врачами" , которые «с жиру бесятся». В телеграм-канале медуниверситета сообщается, что это мастер ремонтно-строительной бригады.

- Кажется, каждый провластный сотрудник вуза - от вахтерши до проректора - точно знает, каким должен быть врач. К счастью, мы не оправдываем их ожидания, - говорят студенты БГМУ.

На акцию солидарности в БГУ вышло много студентов – судя по видео и фото, не менее ста человек. Тоже самое – на акции в МГЛУ, где ввели охрану и вход по пропускам. На этот раз студенты также вышли с текстами и плакатами. Студенты БГУКИ принесли с собой самодельные сладости.

Студенты БГЭУ проводят сидячие акции протеста во время большой перемены.

В Гродненском госуниверситете вообще приехал неизвестный лысый мужчина и стал снимать на камеру студентов, которые читают стихи Янки Купалы. Тоже самое во дворе одного из корпусов БНТУ, куда пришли студенты, а за ними – и неизвестные люди в кепочках и с камерами. В БГАТУ на одиночную акцию вышел студент. Он сел на ступеньки университета в полном одиночестве, после чего его задержали двое силовиков в полном обмундировании. Акцию солидарности против задержаний студентов провели и многие другие унивеститеты - Педогогический университет, Академия искусств, Гомельский университет имени Сухого, Институт Сахарова и другие.