С начала 2020 года внешний госдолг Беларуси вырос и уже составляет $17,7 миллиарда

С начала 2020-го года выросли как внутренний, так и внешний государственный долг Беларуси. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что внешний государственный долг Беларуси с начала года вырос на 600 миллионов долларов с учетом курсовых разниц, сообщило БелТа со ссылкой на информацию Минфина.

В общем, сумма внешнего госдолга республики на 1 сентября 2020-года составила 17,7 миллиарда долларов. Рост с января 2020-го года оставил 3,6 в процентном выражении или 0,6 миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц).

За девять месяцев 2020-года было привлечено внешних госзаймов - 1,912 миллиарда долларов. За это же время на погашение внешнего госдолга затрачено было 1,165 миллиарда долларов.

По данным Минфина, госдолг Беларуси на 1 сентября 2020-го года достиг 57,8 миллиарда рублей, или около 22,07 миллиарда в долларах. С начала года общий долг страны увеличился на 13 миллиардов в белрублях, или на 29,1 процента.

При этом более чем на 20 процентов увеличился и внутренний госдолг. На 1 сентября он составил 10,6 миллиарда рублей - прибавил 1,8 миллиарда в белорусских рублях.

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