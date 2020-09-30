Баскетболистке Елене Левченко дали 15 суток ареста

Фото: Свободное объединение спортсменов Беларуси.

Суд Ленинского района Минска в лице судьи Марины Запасник приговорил баскетболистку Елену Левченко к 15 суткам административного ареста за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприяти (ч. 1 ст. 23.34 КОАП). После этого в зале суда были слышны крики "Позор!".

Напомним, известную белорусскую баскетболистку Елену Левченко утром 30 сентября задержали задержали в аэропорту перед вылетом на плановое лечение и доставили в Ленинское РУВД. Друзья спортсменки говорят, она успела позвонить своему адвокату.

Затем события стали развиваться стремительно. В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что спортсменка задержана "за совершение административного правонарушения". Как сообщил портал tut.by, Елена нашлась на Окрестина, адвоката к ней отказался впустить не представившийся сотрудник СИЗО "из-за коронавируса". После этого стало известно, что спортсменку будут судить сегодня в 12-00 в суде Ленинского района. Сначала суд объявили в 12-30, но затем время перенесли на 12-00. Поддержать Елену под стены СИЗО приехали многие белорусские спортсмены.

Елена Левченко состояла в Свободном объединении спортсменов и активно выступала против насилия в стране. С 2001 года она дважды выступала за сборную Беларуси на Олимпийских играх, а в 2010 году была признана лучшей центровой чемпионата мира, и сыграла в финале женской НБА.