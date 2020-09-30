Внешняя разведка России заявила, что Вашингтон стремится втянуть в протесты католиков Беларуси. В епископате ответили: это ложь

Викарий Юрий Кособуцкий заявил, что, несмотря на непрекращающиеся поствыборные протесты в Беларуси, в обществе нет никакой напряженности между конфессиями, только сильная солидарность. Фото: catholic.by.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что глава Службы внешней разведки РФ сообщил, что Россией была получена информация о том, что силами ЦРУ и Пентагона в Беларуси готовилась резонансная провокация. В том же заявлении глава СВР сообщил, что официальный Вашингтон намеревается втянуть в протестные мероприятия белорусских католиков.

Эту информацию опроверг Юрий Кособуцкий, генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, сообщил ресурс catholic.by. Так, представитель католического епископата заявил, что информация о внешнем вмешательстве в жизнь и действия католиков Беларуси - это «фейк и нелепость».

- Сергей Нарышкин (Прим.: глава СВР России) заявил о неких провокациях, о том, что Соединенные Штаты, ЦРУ и другие организации пытаются использовать Католическую церковь для подрыва госстроя в нашей стране. Это фейк, ложная информация, не имеющая ничего общего с правдой. Относиться к таким заявлениям следует с долей иронии, - прокомментировал иерарх.

Потом Кособуцкий продолжил тему и добавил, с чем, по его мнению, могут быть связаны такие заявления в адрес белорусских католиков.

- Возможно, это связано с актуальной позицией епископата. Католическая церковь сегодня говорит правду о сложившейся ситуации в Беларуси, выступая против насилия, призывая людей к солидарности, единству, согласию, миру и прощению. Может быть, кто-то стремится использовать эту ситуацию, чтобы произошел раскол людей по признаку вероисповедания, чтобы обвинить нас в том, чего мы всеми силами стремимся избежать. Но мы не поддаемся такому промыванию мозгов и сохраняем верность заповедям любви, которые оставил нам Христос, - подытожил Кособуцкий.

Резюмируя, представитель Католической церкви, заметил, что при этом в белорусском обществе сейчас нет никакой напряженности между конфессиями. А наоборот, очевидна сильнейшая солидарность людей независимо от их вероисповедания.

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