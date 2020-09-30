В ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что применили газ против людей в Лебяжьем

Фото носит характер иллюстрации. Источник: pixabay.com.

Напомним, во вторник, 29 сентября, сотрудник милиции распылил слезоточивый газ против людей, собравшихся на мирную акцию в минском микрорайоне Лебяжий. По словам очевидцев, от распыленного милиционерами газа пострадал пятилетний ребенок. Девочке вызвали скорую.

В ГУВД Мингорисполкома 30 сентября объяснили поведение патрульных так: один из участников несанкционированного мероприятия перекрыл движение служебного автомобиля, громко кричал и пытался открыть дверь машины. Против него применили газ, а не против ребенка, говорят в милиции:

- Ребенок, которому была вызвана скорая медицинская помощь, находился в непосредственной близости от активных участников, и мы не исключаем, что пары газа могли попасть в глаза малолетнего ребенка. По прибытии врачи его осмотрели, медицинская помощь не понадобилась.