Плюс 5 базовых к штрафу: Совмин назвал стоимость розыска должника

Задолжавшие штрафы в Беларуси будут еще доплачивать милиции за свой розыск. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Совмином Беларуси определена сумма, которую расходуют на розыски должника правоохранители, сообщает Национальный правовой интернет-портал. Где официально опубликовано постановление правительства №559.

Так, Совет министров определил денежную сумму, расходуемую ОВД на поиски должника, объявленного в розыск. То есть если милиция проводила разыскные мероприятия лица, задолжавшего госбюджету из-за неуплаты некоего штрафа, то будут вычитаться еще и дополнительные расходы по его розыску.

В Совмине решили, что эта сумма составит 5 базовых или, на данный момент, 135 белорусских рублей. Эту сумму с должника взыщут в пользу республиканского бюджета. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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