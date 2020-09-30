На белорусско-литовской границе снова застряли более 350 фур. В Литве не работал один пункт пропуска

Выезжая в Литву из Беларуси, фуры стали попадать в многокилометровые очереди. Фото: ГПК.

Ранее «Комсомолка» писала о том, как 21 сентября на выезде из Беларуси застряли больше 650 большегрузов. Ситуация повторилась и на этой рабочей неделе.

В этот раз виной стал неработающий пограничный переход Райгардас (Прим.: Привалка с белорусской стороны). С 10 утра среды, 30 сентября, в литовском пункте пропуска не было электричества, из-за чего пропуск через госграницу здесь не осуществлялся.

- После 13.30 погранпереход Райгардас (Литва) возобновил свою работу, - написала пресс-служба Государственного пограничного комитета в Телеграме.

Около 16.00 на белорусской госгранице в общей сложности находилось в очереди более 490 грузовиков. Более 60 фур не могли выехать в Латвию, стояли на выезд в Урбанах. Еще свыше 50 грузовиков застряли в Брузгах на выезд в Польшу, десяток с лишним фур стояли в Урбанах на въезде в Украину.

Но самые длинные очереди снова были в литовском направлении: свыше 120 фур стояли в Привалке, более 110 - в Каменном Логе, 110 с лишним - в пункте пропуска Бенякони и еще более трех десятков застрявших большегрузов стояли в Котловке.

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