Минтруда: В Беларуси 2,5 миллиона человек получают пенсионные выплаты, средняя пенсия - более 473 рублей

около 600 тысяч пенсионеров в Беларуси продолжают ходить на работу. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министерство труда назвало количество пенсионеров в Беларуси, пишет БелТА. По данным ведомства, в стране пенсии получают 2,5 миллиона человек, при этом примерно четверть людей пенсионного возраста продолжают ходить на работу.

- В Беларуси пенсии получают 2,5 миллиона граждан (сюда входят и люди с инвалидностью). Всего же пенсионеров по возрасту в республике 2 миллиона 32 тысячи человек, - пояснил Александр Румак, замминистра труда и соцзащиты.

На сентябрь 2020 года в Беларуси средняя пенсия по возрасту составила 473 рубля 82 копейки. Индивидуально выплаты для каждого пенсионера отличаются - благодаря различным надбавкам и повышениям.

- В начале сентября по всей республике насчитывалось свыше 600 тысяч работающих пенсионеров. Это немногим более 24 процентов от общего числа, - прокомментировал чиновник.

Еще представитель министерства заметил, что в Беларуси развита господдержка пожилых людей. И ежегодно примерно 10 тысяч пенсионеров получают пособия адресной помощи или ежемесячно, или в виде единовременной выплаты. А в последние годы соцслужба проводит так называемое обследование условий жизни и потребностей. В январе - июле так изучили быт 140 тысяч пенсионеров, затем при необходимости местные органы власти помогают им с ремонтом жилья и т. д.

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