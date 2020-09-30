До конца 2020 года в Беларуси государство будет сдерживать цену на гречку

В Беларуси цену на гречку сдерживают с ноября 2019 года и не собираются пока "отпускать". Фото: pixabay.com.

В Беларуси продлено госрегулирование стоимости гречки, проинформировал interfax.by. Контролировать стоимость популярной крупы будут до конца года - до 31 декабря 2020-го включительно.

Такая мера была согласована коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) во вторник, 29 сентября.

- Согласовано продление сроков государственного регулирования стоимости гречневой крупы в Беларуси. Таким образом, максимальная торговая надбавка ограничится 25 процентами. Это поможет сдерживать цену продукта, - пояснила Ия Малкина, помощник председателя коллегии ЕЭК.

Напомним, МАРТ принял постановление на временное регулирование цен на гречку почти год назад - 1 ноября 2019 года. С тех пор сроки несколько раз продлевались после согласования соответствующими госорганами.

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