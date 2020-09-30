Милиция заявила о "заминировании" школы в Минске

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МВД сообщает, что на электронную почту минской милиции пришло сообщение о том, что в одной из школ столицы заложено взрывное устройство. Наши читатели сообщили, что речь идет о гимназии №17.

В школу прибыли милиционеры и эвакуировали около 300 человек. Но потом оказалось, что это ложная тревога. Сейчас милиция ищет автора письма, а также рассказывает, что в 2020 году ни одно такое сообщение о бомбах не подтвердилось.

Стоит отметить, что санкции статьи 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Заведомо ложное сообщение об опасности) предусматривают суровое наказание - вплоть до лишения свободы на срок от трех до семи лет.