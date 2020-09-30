Юристу Дмитрию Лабазинскому изрисовали машину с гербом "Погоня" и БЧБ-флагом

Машину минского юриста Дмитрия изрисовали неизвестные. Фото: из личного архива

Минскому юристу Дмитрию Лабазинскому неизвестные испортили его машину. Кто-то балончиком изрисовал номер и стекла авто.

- У меня на машине была наклейка с гербом "Погоня" - на ней нарисовали крест. А еще был БЧБ-флаг. Собираюсь писать заявление в милицию, - говорит Дмитрий. - Я думаю, что эта спланированная акция тех, которые борются с белорусскими символами. Знаю, что машины портили в нескольких районах Минска.

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