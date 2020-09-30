С 1 октября мобильные операторы Беларуси и России начнут тестировать "антифрод" для отмены роуминга

С 1 октября, для урегулирования отдельных вопросов межоператорского взаимодействия по обеспечению безопасности связи, будет проведена тестовая эксплуатация системы противодействия фроду на сетях электросвязи Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С 1 октября операторы Беларуси и России начнут тестировать «антифрод» или проводить фрод-мониторинг. Проще говоря — это тест системы, предназначенной для оценки финансовых транзакций в интернете на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающей рекомендации по их дальнейшей обработке. Обычно составляющая сервиса «антифрода» - это стандартные и уникальные правила фильтров и списков, по которым и ведётся проверка каждой транзакции. Об этом договорились Министерство связи и информатизации Республики Беларусь и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на очередном удалённом совещании по вопросам отмены роуминга в Союзном государстве, сообщает пресс-служба Минсвязи.

«Сторонами зафиксировано, что тестирование между белорусскими и российскими мобильными операторами завершено успешно. С 1 октября, для урегулирования отдельных вопросов межоператорского взаимодействия по обеспечению безопасности связи, будет проведена тестовая эксплуатация системы противодействия фроду на сетях электросвязи», - добавили в белорусском Министерстве связи.

В течение двух месяцев будет проходить тестирование системы.

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