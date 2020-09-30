Блогер Эдуард Пальчис оказался на Окрестина

Последний пост в социальных сетях Эдуард Пальчис оставлял 26 сентября. Последнее сообщение в telegram-канале у него выложено 23 сентября. Фото: nashaniva.by

29 сентября на своей странице в Facebook Виктория Щукевич написала, что блогер Эдуард Пальчис собирается переехать «в более безопасное место». Он предупредил родных, что некоторое время не будет выходить на связь, но, как написала Виктория, молчание Эдуарда сильно затянулось. Через сутки поступила информация, что его местонахождение в ЦИП на Окрестина.

«Друзья, многие из вас заметили, что вот уже пару дней Эдуард Пальчис не активен в соцсетях, — пишет Виктория. — Последние недели он подозревал за собой слежку и предполагал, что его ищут спецслужбы. 27 сентября он планировал перебраться в более безопасное место и предупредил, что какое-то время будет без связи. Однако, учитывая, что „режим тишины“ с его стороны затягивается, я вынуждена поднять тревогу.

Прошу СМИ максимально осветить исчезновение Эдуарда Пальчиса. Если же он задержан, требую правоохранителей срочно оповестить об этом его адвоката. Прошу журналистов отнестись с пониманием и не звонить мне за подробностями. Сама я нахожусь в безопасном месте, и это вся информация, которая у меня есть на данный момент», - написала Щукевич.

Последний пост в социальных сетях Эдуард Пальчис оставлял 26 сентября. Последнее сообщение в telegram-канале у него выложено 23 сентября.

30 сентября адвокат Мария Колесова-Гудилина в своем Facebook написала, что блогер находится в ЦИП на Окрестина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Рабочих и пострадавших обещали поддержать: кто и как может получить финансовую помощь от Национального забастовочного комитета

За несколько дней комитет собрал больше 1,5 млн долларов для поддержки бастующих. Возникли вопросы, куда и как они пойдут - и мы их задали (подробности).