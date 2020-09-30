Ученые в сезонных простудах разглядели надежду на иммунитет от коронавируса

В результате исследований был сделан вывод, что B-клетки памяти из «старых» образцов распознают практически все бета-коронавирусы и подавляют их активность при помощи вырабатываемых антител Фото: Иван МАКЕЕВ

Если человек переболеет сезонной простудой, то у него развивается иммунитет к заражению многими коронавирусами, в том числе и к возбудителю COVID-19 – SARS-CoV-2. Это открытие американских учёных, опубликовал научный журнал mBio. Однако, какова эффективность этого иммунитета, ответа пока у них нет.

«Мы проанализировали образцы крови 26 больных, которые шли на выздоровление после COVID-19, и обнаружили, что у многих из испытуемых уже присутствовалл набор В-клеток, которые могли идентифицировать SARS-CoV-2 и, самое основное, – могли их нейтрализовать», – рассказал один из учёных Марк Сангстер, профессор Рочестсерского университета.

Взятые образцы исследователи сравнили с анализами крови здоровых детей от 6 до 10 лет. Ими была сопоставлена концентрация B-клеток памяти – долгоживущих иммунных клеток, которые находят патогены, вырабатывают антитела способные их уничтожить. Они распознают определенные части шиповидного белка – ключевого компонента многих коронавирусов, в том числе и SARS-CoV-2.

В результате исследований был сделан вывод, что B-клетки памяти из «старых» образцов распознают практически все бета-коронавирусы и подавляют их активность при помощи вырабатываемых антител. Вывод учёных: если человек когда-то давно переболел простудой и у него из-за этого выработались B-клетки памяти, то они, возможно, уберегут его и от COVID-19.

Но сколько таких клеток нужно в крови, чтобы у человека была нужная защита и как именно они повлияют на лечение, исследователи пока не выяснили. В ближайшее время они планируют это сделать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вакцину от коронавируса Генсек ООН призвал предоставить в первую очередь медработникам и пожилым людям

Усилия по созданию вакцины на национальном уровне в ряде стран не разблокируют мировую экономику, предупредил Антониу Гутерриш (подробности).