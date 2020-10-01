В Минске задержали мужчину, который поспорил с 72-летним пенсионером о политике и избил его

В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, который избил пенсионера
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В Минске сотрудники милиции задержали мужчину, который поспорил с 72-летним пенсионером о политике и избил его. Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.
Сам инцидент произошел 26 сентября. В милицию позвонила женщина и сообщила, что в сквере, который находится по улице Д. Сердича избивают пенсионера. Сотрудникам удалось установить, что мужчины поспорили о политике. Пенсионер был доставлен в больницу, а избивавший его мужчина скрылся.
- Спустя некоторое время сотрудники милиции все смогли установить личность мужчины. Им оказался 50-летний житель Минска, который ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство. Подозреваемый на данный момент находится в изоляторе временного содержания, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
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