Науседа: Ответные санкции Беларуси в отношении стран Балтии были ожидаемы, но нас это не напугает

Президент Литвы заявил, что введенные ограничительные меры со стороны Беларуси никого не напугали. Фото: Delfi.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал введение санкций со стороны Беларуси в отношении стран Балтии и заявил, что это было ожидаемо. Об этом сообщает издание Delfi.lt.

- Санкции со стороны стран Балтии в отношении высокопоставленных белорусских чиновников были введены в тот момент, когда стало понятно, что нормальное посредничество невозможно. Данные ограничительные меры были основаны на том, что мы просто не видели иного пути, как заставить режим Лукашенко реагировать на то, что он делает, а также привлечь внимание к тому, что подобным действиям не место внутри Европы и у них нет оправданий, - заявил Науседа.

По словам президента Литвы, санкции со стороны Беларуси были ожидаемы, но это никого не напугало. И подчеркнул, что это никак не сможет повлиять на решение Евросоюза о введении санкций.

- Но если санкции со стороны Евросоюза в отношении Беларуси введены не будут, то имидж, доверие и привлекательность ЕС как к силе, которая может решать геополитические вопросы, просто упадет, - подытожил президент Литвы.

Напомним, что в конце августа страны Балтии ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников, в числе которых старший сын президента Виктор, силовики и представители ЦИК.

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