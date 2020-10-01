На одного из студентов, который был задержан за оскорбление командира ОМОН, завели уголовное дело

На 19-летнего студента, которого задержали за оскорбление командира ОМОНа, завели уголовное дело Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На одного из студентов, который был задержан за оскорбление командира ОМОН Дмитрия Балабы, завели уголовное дело. Данная информация была опубликована на сайте МВД.

«Комсомолка» ранее сообщала, что сотрудники милиции задержали троих студентов, которые оскорбили командира ОМОН. Парням по 18 - 19 лет. Они нашли в интернете информацию о том, что фасад дома и машины Дмитрия Балабы были расписаны оскорбительными надписями. И решили добавить еще несколько от себя.

- Была проведена проверка. Ее результат - возбуждение уголовного дела за оскорбление представителя власти в отношении одного из студентов. На данный момент парень находится в ИВС, - сообщили в МВД.

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