«Обсуждали ситуацию в Беларуси»: Макрон вновь созванивался с Путиным

Макрон созвонился с Путиным и обсудил ситуация в Беларуси. Фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон созвонился 30 сентября с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

- В разговоре была затронута ситуация, которая сложилась в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Российская сторона вновь подтвердила свою принципиальную позицию о недопустимости любого вмешательства во внутренние дела, а также внешнего давления на легитимные власти, - написано в сообщении пресс-службы.

Макрон и Путин высказали свою озабоченность конфликтом в Нагорном Карабахе. И российская, и французская стороны призвали к скорейшему прекращению огня и проявлению сдержанности.

Напомним, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин созваниваются по ситуации в Беларуси уже не первый раз.

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