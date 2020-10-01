США не поддержали Великобританию и Канаду и пока решили не вводить санкции против Лукашенко

Америка пока решила не вводить санкции против Лукашенко и его окружения. Фото: pixabay.com

США не поддержали Великобританию и Канаду и пока решили не вводить санкции против Александра Лукашенко и его окружения. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Америка ждет санкций в отношении Беларуси со стороны Евросоюза и планирует скоординировать общие действия.

Напомним, что 29 сентября Великобритания и Канада ввели санкции против Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора и еще шести чиновников за нарушение прав человека.

В Брюсселе 1 - 2 октября состоится саммит ЕС, на котором обсудят ситуацию в Беларуси.

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