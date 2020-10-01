Ситуация вновь стала ухудшаться. В больницах Бреста лежат 223 пациента с пневмониями. Из них восемь подключены к аппарату ИВЛ

В больницах Бреста лежат 223 пациента с пневмониями Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В больницах Бреста на утро 30 сентября лежали 223 пациента с пневмониями. Из них восемь были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще тринадцать пациентов находятся в реанимации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

- Обстановка пока еще не катастрофичная, но она, к сожалению, вновь стала ухудшаться, - написал в сообщении Рогачук.

Напомним, что замминистра здравоохранения Елена Богдан на вопрос о второй волне коронавируса в Беларуси, спрогнозировала ее на ноябрь-декабрь. В Минздраве отметили, что вторая волна COVID-19 может быть менее интенсивной.

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