Ситуация вновь стала ухудшаться. В больницах Бреста лежат 223 пациента с пневмониями. Из них восемь подключены к аппарату ИВЛ

В больницах Бреста лежат 223 пациента с пневмониями
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В больницах Бреста на утро 30 сентября лежали 223 пациента с пневмониями. Из них восемь были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще тринадцать пациентов находятся в реанимации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.
- Обстановка пока еще не катастрофичная, но она, к сожалению, вновь стала ухудшаться, - написал в сообщении Рогачук.
Напомним, что замминистра здравоохранения Елена Богдан на вопрос о второй волне коронавируса в Беларуси, спрогнозировала ее на ноябрь-декабрь. В Минздраве отметили, что вторая волна COVID-19 может быть менее интенсивной.
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