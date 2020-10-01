В Минске пропали два подростка. Фото: und12.ru.

Не исключено, что подростки сбежали из дома 30 сентября в 12.20 в неизвестном направлении. Где находятся парни до сих пор не известно.

Артему Татаренкову на вид 14 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые, сообщает телеграм-канал МВД «Разыскивает милиция». В день исчезновения Артем был одет в мастерку темного цвета, джинсы темно-синего цвета, кроссовки. Среди особых примет - заикание.

МВД разыскивает 13-летнего Артема Андреевича Татаренкова и 11-летнего Никиту Сергеевича Белоуса. Фото: телеграм МВД "Разыскивает милиция".

Никите Белоусову на вид ему 11 лет, рост 140-145 см, волосы русые. 30 сентября был одет в спортивный костюм с салатовым вставками на рукавах.

МВД разыскивает 13-летнего Артема Андреевича Татаренкова и 11-летнего Никиту Сергеевича Белоуса. Фото: телеграм МВД "Разыскивает милиция".

Всех, кто видел подростков или знает, где они находятся, просят сообщить во Фрунзенкое РУВД Минска, а также по номерам: 8 (017) 207-67-67, 8 (044) 750-13-01 или 102.