Комиссия Сейма Латвии подготовила документ, в котором не признает Лукашенко легитимным президентом

Сейм Латвии подготовил документ о непризнании Лукашенко легитимным президентом Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Комиссия Сейма Латвии не признала Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Документ был подготовлен после 23 сентября. В этот день состоялась инаугурация Лукашенко.

- Латвия вновь заявляет о том, что президентские выборы, которые прошли в Беларуси 9 августа, не были ни честными, ни справедливыми. Мы не признаем те результаты, которые были оглашены и на основании этого заявляем, что Лукашенко является нелегитимным президентом Беларуси, - говорится в документе, который опубликован на сайте Сейма Латвии.

Документ был подготовлен после инаугурации Лукашенко, которая состоялась 23 сентября во Дворце Независимости. В нем содержится призыв к белорусским властям немедленно остановить насилие, применяемое в отношении мирных граждан.

Сейм Латвии в официальной бумаге также призывает Евросоюз немедленно ввести санкции в отношении белорусских высокопоставленных лиц, которые несут ответственность за нарушение прав человека.

Документ был составлен совместно с МИД и Сейм намерен его рассмотреть на внеочередном заседании, которое состоится 1 октября.

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