Ученые назвали главную ошибку заболевших коронавирусом.
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Не секрет, что многие заболевшие, продолжают жить обычной жизнью и не реагируют на признаки коронавируса. Особенно, если болезнь протекает в легкой форме.
Вирусологи пришли к выводу, что главная ошибка заболевших – самолечение. И советуют обращаться за медицинской помощью, аргументируя, что только врачи знают, как лечить коронавирус.
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал нежелание обращаться к врачам главной ошибкой заразившихся коронавирусом.
И тут начинается непонимание. С одной стороны нельзя заниматься самолечением и нужно обращаться к врачу, с другой - при легком течении болезни многие специалисты советуют не ходить в поликлинику, а оставаться на самоизоляции дома.
Скорую надо вызывать лишь тогда, когда начинается непрекращающаяся одышка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Переболевшим коронавирусом стоит посмотреть через год, как ведут себя почки, сердце, легкие»: известный вирусолог - о последствиях и особенностях COVID-19
Белорусский вирусолог, профессор Николай Полещук рассказал, уходит ли коронавирус полностью. А также о последствиях болезни и о том, может ли инфекция передаваться половым путем [продолжение здесь]
Можно ли делать массаж, когда болит спина, и почему важно принимать витамины группы В при сильных болях. Посмотрите, это важно!
И главное: как при лечении боли в спине не навредить себе - прислушаемся к советам опытного врача-невролога [продолжение здесь]