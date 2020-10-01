Ученые назвали главную ошибку заболевших коронавирусом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не секрет, что многие заболевшие, продолжают жить обычной жизнью и не реагируют на признаки коронавируса. Особенно, если болезнь протекает в легкой форме.

Вирусологи пришли к выводу, что главная ошибка заболевших – самолечение. И советуют обращаться за медицинской помощью, аргументируя, что только врачи знают, как лечить коронавирус.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал нежелание обращаться к врачам главной ошибкой заразившихся коронавирусом.

И тут начинается непонимание. С одной стороны нельзя заниматься самолечением и нужно обращаться к врачу, с другой - при легком течении болезни многие специалисты советуют не ходить в поликлинику, а оставаться на самоизоляции дома.

Скорую надо вызывать лишь тогда, когда начинается непрекращающаяся одышка.

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